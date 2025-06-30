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День ангела 30 июня: кого и как поздравлять с именинами
30 июня 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 30 июня
30 июня 2025 поздравьте с именинами Ивана, Назара, Петра, Марию, Марту, Софию.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве воспитан, спокоен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.
Назар — древнееврейское имя, переводится как “посвятивший себя Богу”. В детстве активен, любит подвижные игры. Во взрослом возрасте становится щедрым, надежным.
Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве податлив, может быть слишком серьезным. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором, не слушает чужих советов.
Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве хорошая, отзывчивая. Во взрослом возрасте становится дружелюбной, всегда придет на помощь.
Марта — арамейское имя, переводится как “госпожа”. В детстве свободолюбива, часто бывает лидером. Во взрослом возрасте становится яркой, умной.
София — древнегреческие корни, толкуется как “мудрая”. В детстве стремится к новым впечатлениям, энергичная. Во взрослом возрасте становится активной и целеустремленной.
День ангела 30 июня — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом — оберегает от бед, направляет к правильным решениям, дарит свет и надежду. Желаю мира в сердце, благополучия в доме и исполнения самых заветных мечтаний!
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В День твоего Ангела желаю, чтобы жизнь была полна любви, гармонии и света. Пусть твой небесный хранитель ежедневно дарит силы, защиту и вдохновение, а каждое новое утро начинается с улыбки и добрых новостей.
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Со светлым Днем ангела! Пусть молитвы твоего небесного покровителя всегда будут услышаны, а его крылья надежно прикрывают тебя от всех невзгод. Желаю, чтобы каждый миг твоей жизни был наполнен Божьей милостью и заботой близких.
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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда помогал преодолевать трудности, поддерживал в минуты сомнений и вдохновлял во благо. Радости тебе, здоровью и миру в душе!
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Поздравляю тебя с Днем ангела! Ты светлый, добрый и искренний человек, и я верю, что твой небесный покровитель очень гордится тобой. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда была любовь, уют, добрые люди и счастливые события. Береги себя, потому что ты сокровище!