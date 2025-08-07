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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

День ангела 7 серпня: кого та як вітати з іменинами

7 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 7 серпня, день ангела

Який сьогодні, 7 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 7 серпня

7 серпня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Афанасія, Василя, Дмитра, Івана, Михайла, Олександра, Олексія, Петра.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві активний, енергійний. В дорослому віці стає оптимістом, доброзичливим.

Афанасій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві спокійний і врівноважений. В дорослому віці стає безкорисливим, справжнім альтруїстом.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві терплячий, стриманий. В дорослому віці стає практичним і комунікабельним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим, ціленаправленим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, його важко вивести з рівноваги. В дорослому віці стає вольовим, вимогливим до себе і інших.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві доброзичливий, активний. В дорослому віці стає працьовитим, ціленаправленим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві податливий, емоційний. В дорослому віці стає непоганим організатором, лідером.

День ангела 7 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 7 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів і приносить у життя світло, радість і тепло. Бажаю, щоб у твоєму серці завжди панував спокій, а душа наповнювалася любов’ю й добротою.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди стоїть поруч і допомагає у будь-якій справі. Бажаю міцного здоров’я, щастя, миру в душі і безмежної віри в свої сили. Хай кожен день буде наповнений благословенням і добрими чудесами.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець підтримує тебе в усіх починаннях і веде до світлих вершин. Бажаю тобі натхнення, гармонії в серці і радості, яка б не покидала тебе ніколи. Нехай життя буде сповнене приємних несподіванок і теплих моментів.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай твої крила надії ніколи не опускаються, а ангел завжди оберігає тебе від негараздів і темряви. Бажаю, щоб життя дарувало лише світлі миті, а душа розквітала в любові і добрі.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищаючи від усіх бідувань і даруючи сили й наснагу. Бажаю тобі щирих посмішок, тепла в серці, мирного неба над головою і здійснення найзаповітніших мрій.

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