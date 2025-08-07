День ангела 7 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 7 августа, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 7 августа

7 августа 2025 поздравьте с именинами Антона, Афанасия, Василия, Дмитрия, Ивана, Михаила, Александра, Алексея, Петра.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве активный, энергичный. Во взрослом возрасте становится оптимистом, дружелюбным.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как “бессмертный”. В детстве спокоен и уравновешен. Во взрослом возрасте становится бескорыстным, настоящим альтруистом.

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Василий — древнегреческие корни, толкуется как “царь”. В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает “посвящённый Деметре”. В детстве терпелив, сдержан. Во взрослом возрасте становится практичным и коммуникабельным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве спокоен, вежлив. Во взрослом возрасте становится неторопливым, целенаправленным.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется “кто как Бог”. В детстве воспитан, добр. Во взрослом возрасте становится честным, справедливым.

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Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве смел, его трудно вывести из равновесия. Во взрослом возрасте становится волевым, требовательным к себе и другим.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве дружелюбный, активный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, целенаправленным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве податлив, эмоционален. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором, лидером.

День ангела 7 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 7 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод и приносит в жизнь свет, радость и тепло. Желаю, чтобы в твоем сердце всегда царило спокойствие, а душа наполнялась любовью и добротой.

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С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда стоит рядом и помогает в любом деле. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира в душе и безграничной веры в свои силы. Пусть каждый день будет наполнен благословением и добрыми чудесами.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель поддерживает тебя во всех начинаниях и ведет к светлым вершинам. Желаю тебе вдохновения, гармонии в сердце и радости, которая не покидала тебя никогда. Пусть жизнь будет полна приятных неожиданностей и тёплых моментов.

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Искренние поздравления с днем ангела! Пусть твои крылья надежды никогда не опускаются, а ангел всегда оберегает тебя от невзгод и тьмы.

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С днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, защищая от всех бедствий и даря силы и воодушевление. Желаю тебе искренних улыбок, тепла в сердце, мирного неба над головой и исполнения самых заветных мечтаний.