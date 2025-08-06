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Курс валют на 7 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна усиливает позиции по отношению к американскому доллару.
НБУ установил официальный курс валют на 7 августа. Доллар потерял еще 7 коп. Евро после стремительного падения снова прибавил в цене на 19 коп. Злотый вырос на 6 коп.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,61 (-7 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,28 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,28 (+4 коп.)
Как сообщалось, ко Дню Независимости украинцы получат дополнительную помощь – от 450 до 3 100 гривен. Эти выплаты предназначены для ветеранов войны, людей с инвалидностью, семей погибших защитников и других категорий.