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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 7 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна усиливает позиции по отношению к американскому доллару.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курс валют на 7 августа / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на 7 августа. Доллар потерял еще 7 коп. Евро после стремительного падения снова прибавил в цене на 19 коп. Злотый вырос на 6 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,61 (-7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,28 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,28 (+4 коп.)

Как сообщалось, ко Дню Независимости украинцы получат дополнительную помощь от 450 до 3 100 гривен. Эти выплаты предназначены для ветеранов войны, людей с инвалидностью, семей погибших защитников и других категорий.

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