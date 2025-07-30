Гриби — справжній делікатес, який прикрасить будь-який святковий стіл / © Pixabay

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Лисички — гриби дуже смачні й апетитні. Проте однією з головних труднощів у приготуванні лисичок є їхнє очищення від піску та бруду.

Досвідчені грибники радять зробити все без зайвих страждань. Один із дієвих способів — використати підсолену воду.

Як це зробити:

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Наливаємо у велику широку миску воду

Розчиняємо сіль у воді (на 2 л води достатньо взяти 1 столову ложку солі). Експерти стверджують, що сіль допомагає «витягнути» пісок із грибів

Викладаємо лисички, злегка перемішуємо їх і залишаємо на 5 хвилин. Пісок повинен осісти на дні миски

Потім швиденько промиваємо гриби холодною водою. Даємо воді повністю стекти і готуємо лисички за улюбленим рецептом

Корисні поради:

Лисички мають делікатну текстуру, тому уникайте грубого промивання та очищення, щоб не пошкодити їх.

Намагайтеся одразу обробити лисички після збору, оскільки вони швидко псуються.

Після промивання розкладіть гриби на паперовому рушнику, щоб вони підсохли перед подальшою обробкою або приготуванням.Р

Раніше ми писали, як краще заморожувати гриби. Більше про це читайте у новині.