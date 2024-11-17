Як за допомогою оцту позбутися плодових мушок на кухні: цей лайфгак працює на відмінно

Напевно, багатьом відома проблема плодових мушок, які надокучають упродовж цілого року. Однак простий трюк з оцтом допоможе позбутися цієї халепи. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Главред", звідки беруться плодові мушки, як швидко їх позбутися за допомогою оцту.

Як позбутися плодових мушок: корисний лайфгак, про який мало хто знає

Зазвичай, плодові мушки заводяться влітку, та взимку вони також проникають у дім, бо не переносять холоду. І кухня для них – це найпривабливіше місце, адже тут їм найтепліше та найкомфортніше.

Найчастіше комахи з’являються біля ємностей із фруктами чи раковин, де відкладають свої яйця. Однак їх можна легко і швидко позбутися за допомогою двох підручних засобів, які є на кожній кухні.

Блогерка з TikTok, яку звуть Ем, у своїй публікації показала, як швидко позбутися плодових мушок, не витрачаючись на спеціальні засоби. Вона заявила, що такий спосіб творить справжні дива.

Для цього треба лише склянка білого оцту, щоб привабити комах, і рідкий мийний засіб для посуду чи олія, щоб переконатися, що вони не виберуться із такої пастки.

На відео блогерка насипала у банку оцту, додала трохи оливкової олії та кілька крапель рідкого мила. За її словами у такий спосіб вона зловила кілька десятків плодових мушок упродовж двох днів.

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