Як посмажити рибу, щоб не підгорало борошно: про це майже ніхто не знає

Шматочки риби будуть соковитими та ніжними і матимуть золотавий колір, лише зробіть ось це.

Смажена риба – це одна з найулюбленіших страв напевно кожного українця. Однак досить часто вона підгорає саме через борошно, що робить її не дуже смачною. Втім, є секрет, як приготувати золотаву рибку з ідеальним просмаженням. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Патріоти України", як приготувати смажену рибу, щоб вона не підгорала й мала ідеальний колір та смак.

Як правильно смажити рибу, щоб вона була ніжною й соковитою і мала золотавий колір

Через те, що панірувальне борошно досить нерівномірно розподіляється на поверхні риби, страва під час смаження може підгорати в тих місцях, де його шар досить щільний.

Однак є маленька хитрість, яка на відмінно впорається із проблемою. Виправити недолік допоможе техніка панірування. Для цього треба взяти пакет, насипати туди борошна, спецій та солі, добре перемішати, потім покласти порізану рибу. Далі закрийте пакет і потрусіть, щоб панірувальна суміш добре розподілилася на поверхні шматочків риби.

Таким способом борошно рівномірним шаром укриє рибу, а вам залишиться просто дістати шматочки з пакета і посмажити їх як зазвичай. Страва вийде соковитою й ніжною з характерним золотавим кольором.

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