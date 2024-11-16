Млинці не рватимуться, будуть тоненькими та еластичними: ось що треба зробити

Авторка YouTube-каналу "Будні майстра" поділилася корисним лайфгаком, який допоможе приготувати найсмачніші млинці на заварному тісті. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Бульвар Гордона", як приготувати тоненькі млинці, які не рватимуться.

Як приготувати найсмачніші млинці: маленькі хитрощі, про які ніхто не знає

Інгредієнти:

2 яйця;

пів чайної ложки солі;

1 столова ложка цукру;

200 г борошна;

350 мл молока;

150 мл окропу;

2 столові ложки олії;

щіпка куркуми.

Спосіб приготування. Спочатку треба змішати у глибокій мисці яйця, цукор та сіль. Окремо просійте борошно, потім поєднайте його з яєчною сумішшю й ретельно перемішайте. Молоко додавайте поступово. Додайте в тісто окріп, потім олію та куркуму для насиченого жовтого кольору. Якщо є грудочки, процідіть тісто через сито. Залиште тісто «відпочити» на пів години, потім приготуйте млинці як зазвичай.

Маленькі хитрощі. Обов’язково просійте борошно, бо це прямо впливає на смак та еластичність млинців. Яєчну суміш додавайте до борошна, а не навпаки, тоді в тісті не буде грудочок. Саме окріп робить млинці еластичними та м’якими, завдяки йому вони не рватимуться під час випікання.

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