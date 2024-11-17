Байден та Сі провели переговори: які теми порушили лідери держав

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив про готовність до співпраці з майбутньою адміністрацією Дональда Трампа в США.

Про це Сі повідомив під час останніх переговорів з Джо Байденом, передає видання Reuters.

Зустріч відбулася в Лімі, Перу, на полях Азіатсько-Тихоокеанського економічного форуму, тривала приблизно дві години. Це були перші переговори між лідерами за останні сім місяців.

Як зазначають у виданні, обговорення включало кіберзлочинність, торгівлю, ситуацію навколо Тайваню, Південнокитайське море та відносини з Росією.

"Мета Китаю – стабільні, здорові та стійкі китайсько-американські відносини – залишається незмінною. Китай готовий працювати з новою адміністрацією США, щоб підтримувати зв'язок, розширювати співпрацю та керувати розбіжностями", – сказав голова КНР.

Байден, який скоро покине свій пост, підкреслив, що важливо підтримувати переговори між країнами, попри розбіжності. Він визнав, що бесіди були "відвертими" та "щирими". Його радник з національної безпеки, Джейк Салліван, висловив стурбованість щодо зростання ризиків конфліктів під час переходу влади.

Президенти США та Китаю також обговорили Північну Корею — союзника Китаю, чиї поглиблені зв'язки з Росією та використання військ у війні з Україною викликали стурбованість у Вашингтоні, Пекіні та європейських столицях.

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"Президент Байден зазначив, що публічно заявлена ​​позиція Китайської Народної Республіки щодо війни в Україні полягає в тому, що не має бути жодної ескалації, жодного розширення конфлікту, і введення військ Корейської Народно-Демократичної Республіки повністю суперечить цьому", — сказав Салліван.

"Він також вказав на те, що КНР має вплив і можливості, і вона має використовувати їх, щоб спробувати запобігти подальшій ескалації або подальшому розширенню конфлікту з введенням ще більших сил КНДР", – додав речник по національній безпеці.

Нагадаємо, що до інавгурації Дональда Трампа Україна отримає всю допомогу, яка була запланована. Водночас партнери США по НАТО планують забезпечити українців всім необхідним у 2025 році.