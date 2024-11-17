Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Ворог удруге за день може атакувати.
Частину України охопила повітряна тривога. Мешканців "червоних" регіонів закликають подбати про власну безпеку.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 15:39 "почервоніли" такі області:
- Чернігівська
- Сумська
- Київська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
Нагадаємо, 17 листопада, Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці.
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