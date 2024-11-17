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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Тривога 17 листопада

Ворог удруге за день може атакувати.

Частину України охопила повітряна тривога. Мешканців "червоних" регіонів закликають подбати про власну безпеку.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 15:39 "почервоніли" такі області: 

  • Чернігівська
  • Сумська
  • Київська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська
  • Харківська
  • Донецька
  • Запорізька

Нагадаємо, 17 листопада, Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці. 

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