Окупанти скинули вибухівки з дрона: у Херсоні загинули дві особи

Сьогодні, 17 листопада, російські військові дронами атакували Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок детонації вибухівки 51-річна жінка отримала смертельні поранення. Вона загинула на місці.

За даними Херсонської обласної прокуратури, військові РФ атакували передмістя Херсона Антонівку. Загибла жінка перебувала на вулиці.

Водночас очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив , що встановлено особу чоловіка, якого росіяни вбили, скинувши з дрона вибухівку на авто в Дніпровському районі міста. Загиблому було 58 років.

Ранок у Херсоні був неспокійним: під артилерійськими ударами опинилися приватні будинки в Центральному районі, через влучання снарядів у будинках містян розбито дахи і стіни, розбито вікна.

Як вберегтися жителям Херсонщини від ворожих дронів - читайте у новині.

Читайте також: