Байден и Си провели переговоры: что обсудили лидеры государств

Среди обсуждаемых тем, в частности, поднимались вопросы привлечения войск КНДР в войне против Украины

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности к сотрудничеству с будущей администрацией Дональда Трампа в США.

Об этом Си сообщил в ходе последних переговоров с Джо Байденом, передает издание Reuters.

Встреча состоялась в Лиме, ​​Перу, на полях Азиатско-Тихоокеанского экономического форума, и длилась около двух часов. Это были первые переговоры между лидерами за последние семь месяцев.

Как отмечают в издании, обсуждение включало киберпреступность, торговлю, ситуацию вокруг Тайваня, Южнокитайское море и отношения с Россией.

«Цель Китая – стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения – остается неизменной. Китай готов работать с новой администрацией США, чтобы поддерживать связь, расширять сотрудничество и управлять разногласиями», – сказал глава КНР.

Байден, который скоро покинет свой пост, подчеркнул, что важно поддерживать переговоры между странами, несмотря на разногласия. Он признал, что беседы были "откровенными" и "искренними". Его советник по национальной безопасности, Джейк Салливан, выразил обеспокоенность возростанием риска конфликтов во время перехода власти.

Президенты США и Китая также обсудили Северную Корею — союзника Китая, углубленные связи с Россией и использование войск в войне с Украиной вызвали обеспокоенность в Вашингтоне, Пекине и европейских столицах.

"Президент Байден отметил, что публично заявленная позиция Китайской Народной Республики по поводу войны в Украине состоит в том, что не должно быть никакой эскалации, никакого расширения конфликта, и введение войск Корейской Народно-Демократической Республики полностью противоречит этому", – сказал Салливан.

"Он также указал на то, что КНР имеет влияние и возможности, и она должна использовать их, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию или дальнейшее расширение конфликта с введением еще больших сил КНДР", – добавил представитель по национальной безопасности.

Напомним, что к инаугурации Дональда Трампа Украина получит всю запланированную помощь. В то же время, партнеры США по НАТО планируют обеспечить украинцев всем необходимым в 2025 году.