Эксперт объяснил, почему Россия редко применяет гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Из-за проблем с точностью, "Цирконы" пока не могут быть применены в широком масштабе.

Российские военные редко используют ракеты "Циркон" из-за отсутствия стабильного серийного производства.

Об этом рассказал в эфире телемарафона авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

Эксперт отметил, что сегодняшний удар российских окупантов с использованием гиперзвуковой ракеты "Циркон" стал лишь третьим или четвертым случаем ее применения.

Романенко объяснил редкое использование ракет "Циркон" отсутствием стабильного серийного производства в России. Он также отметил, что ракеты "Кинжал", являющиеся копиями "Искандера", выпускаются в количестве от двух до шести в месяц, в зависимости от поставок комплектующих, поскольку их электроника содержит западные компоненты.

Он добавил, что проблема с "Цирконами" похожа на ситуацию с "Кинжалами": их лимитированное использование обусловлено отсутствием серийного выпуска. Эксперт отметил, что эти ракеты недоработаны, а пуски носят экспериментальный характер — с неопределенным результатом.

По его словам, ракета "Циркон" летит на гиперзвуковой скорости, создавая облако плазмы, препятствующее передаче радиоволн. Это усложняет управление ракетой на гиперзвуковом отрезке, и она летит по инерции, что снижает точность. Он отметил, что пока Россия не решит проблему с наведением на терминальном отрезке, массовое применение этих ракет невозможно. Кроме того, большинство таких ракет были сбиты во время предыдущих атак.

Романенко пояснил, что последняя атака России была массированной с целью одновременного удара по нескольким целям, что затрудняет работу противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что основная цель этих ударов — террористическая, направленная на уничтожение гражданской инфраструктуры, энергетических объектов и тепловых станций, призванная заставить украинцев "прятаться в пещерах". Комментируя Староконстантинов, эксперт отметил, что это стратегический объект для России из-за наличия аэродрома бомбардировщиков с ракетами Storm Shadow.

Ракета "Циркон" — это одна из новейших и опасных разработок России. Ее главная особенность – гиперзвуковая скорость, превышающая 9 махов (до 11 000 км/ч). Это делает ее гораздо сложнее для перехвата по сравнению с другими ракетами, в частности, "Кинжалами". Ракета способна поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 1000 км, сохраняя при этом высокую скорость до последнего этапа полета благодаря двухступенчатой системе двигателей.

"Циркон" изначально разрабатывался как противокорабельная ракета, но сейчас активно используется для атак на территории Украины. Впервые она была применена против Киева в феврале 2024, а в марте того же года ракета поразила несколько зданий в Одессе.

Особенность этой ракеты в том, что она может быть запущена с разных носителей, в частности с кораблей или наземных пусковых установок, адаптированных для "Циркона". Ракета разгоняется до гиперзвуковых скоростей на всех этапах полета, что затрудняет ее перехват современными противоракетными системами, такими как Patriot или SAMP/T.

Благодаря своей скорости и точности ракета "Циркон" является серьезной угрозой для гражданской инфраструктуры, особенно в контексте ее использования из временно оккупированного Крыма для атак по Украине.

Напомним, в ночь на 17 ноября 2024 года российские кафиры нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, использовав ракеты и БПЛА. Оборона сбила 102 ракеты и 42 БПЛА.

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