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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
653
Час на прочитання
1 хв

Велика субота перед Великоднем — що сьогодні не можна робити

Страсна субота є особливим днем для вірян, сповненим молитви, роздумів та підготовки до зустрічі Воскресіння Христового.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У цей день у храмах відбуваються урочисті літургії

У цей день у храмах відбуваються урочисті літургії / © Associated Press

Останній день перед святом Великодня — Велика субота. Це день, коли церква згадує, як Ісуса поклали у труну. Цього дня завершується пасхальне тридення.

Сьогодні важливо проявляти милосердя, взаємопідтримку і попросити вибачення у близьких, а також самому пробачити всіх кривдників.

Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати і танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

Також у Велику суботу не можна:

  • прибирати в будинку, прати і прасувати

  • працювати в саду і на городі

  • ловити рибу

  • веселитися, відзначати різні свята

  • лаятися, сваритися, заздрити

  • вживати алкоголь

Сьогодні активно готуються до Великодня. Печуть паски, фарбують яйця та збирають кошики до церкви.

Раніше ми писали, що треба зробити напередодні Великодня, щоб завжди водилися гроші.

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Дата публікації
Кількість переглядів
653
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