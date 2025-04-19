Велика субота перед Великоднем — що сьогодні не можна робити

У цей день у храмах відбуваються урочисті літургії / © Associated Press

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Останній день перед святом Великодня — Велика субота. Це день, коли церква згадує, як Ісуса поклали у труну. Цього дня завершується пасхальне тридення.

Сьогодні важливо проявляти милосердя, взаємопідтримку і попросити вибачення у близьких, а також самому пробачити всіх кривдників.

Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати і танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

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Також у Велику суботу не можна:

прибирати в будинку, прати і прасувати

працювати в саду і на городі

ловити рибу

веселитися, відзначати різні свята

лаятися, сваритися, заздрити

вживати алкоголь

Сьогодні активно готуються до Великодня. Печуть паски, фарбують яйця та збирають кошики до церкви.

Раніше ми писали, що треба зробити напередодні Великодня, щоб завжди водилися гроші.