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Великая суббота перед Пасхой — что сегодня нельзя делать
Страстная суббота является особым днем для верующих, полным молитвы, размышлений и подготовки к встрече Воскресения Христова.
Последний день перед праздником Пасхи — Великая суббота. Это день, когда церковь вспоминает, как Иисуса положили в гроб. В этот день завершается пасхальное празднование.
Сегодня важно проявлять милосердие, взаимоподдержку и попросить прощения у близких, а также самому простить всех обидчиков.
Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно соблюдать строгий пост.
Также в Великую субботу нельзя:
убирать в доме, стирать и гладить
работать в саду и на огороде
ловить рыбу
веселиться, отмечать разные праздники
ругаться, ссориться, завидовать
употреблять алкоголь
Сегодня активно готовятся к Пасхе. Пекут паски, красят яйца и собирают корзины в церковь.
Раньше мы писали, что нужно сделать в канун Пасхи, чтобы всегда водились деньги.