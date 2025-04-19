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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Великая суббота перед Пасхой — что сегодня нельзя делать

Страстная суббота является особым днем для верующих, полным молитвы, размышлений и подготовки к встрече Воскресения Христова.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В этот день в храмах проходят торжественные литургии

В этот день в храмах совершаются торжественные литургии / © Associated Press

Последний день перед праздником Пасхи — Великая суббота. Это день, когда церковь вспоминает, как Иисуса положили в гроб. В этот день завершается пасхальное празднование.

Сегодня важно проявлять милосердие, взаимоподдержку и попросить прощения у близких, а также самому простить всех обидчиков.

Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно соблюдать строгий пост.

Также в Великую субботу нельзя:

  • убирать в доме, стирать и гладить

  • работать в саду и на огороде

  • ловить рыбу

  • веселиться, отмечать разные праздники

  • ругаться, ссориться, завидовать

  • употреблять алкоголь

Сегодня активно готовятся к Пасхе. Пекут паски, красят яйца и собирают корзины в церковь.

Раньше мы писали, что нужно сделать в канун Пасхи, чтобы всегда водились деньги.

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