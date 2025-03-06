Як уникнути помилок у харчуванні під час Великого посту

У багатьох людей, які дотримуються посту, меню часто дуже бідне.

Піст – це не просто релігійна традиція, а можливість перезавантажити організм, відмовившись від важкої їжі. Утім, не все так просто. Для людей, які не звикли до подібних утримань, це великий стрес для організму.

Брак білка

Причиною незбалансованого харчування під час посту може бути дефіцит білків, переважне споживання рослинних жирів, які є джерелами поліненасичених жирних кислот родини омега-6 на тлі недостатнього споживання жирів.

Дефіцит заліза

Без м’яса та риби також може знизитися рівень заліза, що призведе до анемії.

Ознаки: слабкість, головний біль, бліда шкіра, ламкі нігті. Аби цього уникнути, їжте більше продуктів із залізом: шпинат, буряк, гречку, бобові, гарбузове насіння. Поєднуйте їх із продуктами, багатими на вітамін С (лимон, апельсин, перець), це допоможе засвоювати залізо.

Неправильна кулінарна обробка їжі

Під час посту ми іноді зловживаємо смаженим, адже завдяки жирам пісна їжа більше смакує. Смажена їжа важко перетравлюється, тож люди, які страждають на хронічні гастрити, панкреатити, холецистити можуть відчувати певний дискомфорт. Окрім цього, смажена їжа містить канцерогенні сполуки, які утворюються в процесі її кулінарної обробки. З метою кращого перетравлення і засвоєння їжі, страви слід готувати на пару, запікати, відварювати, тушкувати з додаванням помірної кількості спецій. Овочі та фрукти, за можливості, краще споживати у сирому вигляді, оскільки кулінарна обробка сприяє руйнуванню вітамінів. Хоча, смачний узвар із сухофруктів – чудова альтернатива сокам та компотам.

Що варто зробити, щоб зміни харчового раціону не суперечили принципам раціонального харчування

Збалансований раціон - кожен прийом їжі має містити білки, жири та вуглеводи

Різноманітність - що більше продуктів різних кольорів на тарілці, то краще

Контроль нутрієнтів - стежте, щоб у раціоні було достатньо заліза, кальцію, жирів та білка

Правильні перекуси - горіхи, насіння, фрукти, сухофрукти – чудовий варіант

Не забувайте про воду - організму важливо отримувати достатньо рідини, особливо коли їсте більше клітковини

Пам'ятайте, що пост категорично протипоказаний:

дітям і підліткам (організму, який росте, необхідно повноцінне, збалансоване харчування), вагітним жінкам, мамам-годувальницям, хворим з артеріальною гіпертензією, на жовчнокам'яну хворобу, на захворювання шлунково-кишкового тракту, серцеву недостатність, гастрит, виразку шлунка, ниркову недостатнісь, онкологічні захворювання, порушення психіки, а також людям, які займаються важкою фізичною працею.

Раніше ми писали про те, чи можна під час посту вживати морепродукти. Більше про це читайте у новині.

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