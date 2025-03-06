Как избежать ошибок в питании во время Великого поста

Пост – это не просто религиозная традиция, а возможность перезагрузить организм, отказавшись от тяжелой пищи. Впрочем, не все так просто. Для людей, не привыкших к подобным содержаниям, это большой стресс для организма.

Нехватка белка

Причиной несбалансированного питания во время поста может служить дефицит белков, преимущественное потребление растительных жиров, которые являются источниками полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-6 на фоне недостаточного потребления жиров.

Дефицит железа

Без мяса и рыбы может также снизиться уровень железа, что приведет к анемии.

Признаки: слабость, головная боль, бледная кожа, ломкие ногти. Чтобы этого избежать, ешьте больше продуктов с железом: шпинат, свеклу, гречиху, бобовые, тыквенные семена. Сочетайте их с продуктами, богатыми витамином С (лимон, апельсин, перец), это поможет усваивать железо.

Неправильная кулинарная обработка пищи

Во время поста мы иногда злоупотребляем жареным, ведь благодаря жирам постная пища больше вкусная. Жареная пища тяжело переваривается, поэтому люди, страдающие хроническими гастритами, панкреатитами, холециститами могут испытывать определенный дискомфорт. Кроме того, жареная пища содержит канцерогенные соединения, которые образуются в процессе ее кулинарной обработки. В целях лучшего переваривания и усвоения пищи, блюда следует готовить на пару, запекать, отваривать, тушить с добавлением умеренного количества специй. Овощи и фрукты, по возможности, лучше употреблять в сыром виде, поскольку кулинарная обработка способствует разрушению витаминов. Хотя вкусный компот из сухофруктов – отличная альтернатива сокам и компотам.

Что следует сделать, чтобы изменения пищевого рациона не противоречили принципам рационального питания

Сбалансированный рацион – каждый прием пищи должен содержать белки, жиры и углеводы

Разнообразие – чем больше продуктов разных цветов на тарелке, тем лучше

Контроль нутриентов – следите, чтобы в рационе было достаточно железа, кальция, жиров и белка

Правильные перекусы — орехи, семена, фрукты, сухофрукты – отличный вариант

Не забывайте о воде – организму важно получать достаточно жидкости, особенно когда едите больше клетчатки

Помните, что пост категорически противопоказан:

детям и подросткам (организму, который растет, необходимо полноценное, сбалансированное питание), беременным женщинам, кормящим мамам, больным с артериальной гипертензией, желчнокаменной болезнью, заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечной недостаточности, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом.

Ранее мы писали о том, можно ли на посту употреблять морепродукты. Больше об этом читайте в новости.

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