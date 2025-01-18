Оголосили підозру "куратору" РПЦ в Україні: деталі розслідування

Після початку повномасштабного вторгнення Вадим Новинський склав повноваження та зараз переховується за кордоном, але продовжує здійснювати підривну діяльність.

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Службою безпеки України (СБУ) повідомили про підозру в державній зраді Вадиму Новинському, екснардепу від проросійської партії "Опозиційний блок" та "куратору" РПЦ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора повідомили про підозру "куратору" РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок". Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що з 2014 року Вадим Новинський просував російські наративи через інтерв’ю, публічні виступи та пости у соцмережах, намагаючись формувати в Україні антивладні та проросійські настрої, а також виправдовувати російську агресію.

Повідомляється, що проросійський депутат, виконуючи вказівки патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування і перебував в його ієрархічному підпорядкуванні. Він фактично був "куратором" РПЦ в Україні і представляв релігійну організацію іноземної держави. Діячи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, депутат систематично виступав публічно з проявами релігійної нетерпимості та ворожнечі.

Стало відомо, що після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну депутат склав повноваження і наразі переховується за кордоном. Проте він продовжує здійснювати інформаційний вплив, який шкодить суверенітету України, її державній та інформаційній безпеці, сприяє досягненню військово-політичних цілей РФ і допомагає проводити підривну діяльність проти України в інформаційній сфері. Судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили його злочинну діяльність на користь Росії.

Нагадаємо, у 2023 році Вадим Новинський провів богослужіння в найбільшому храмі РПЦ в Цюриху

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