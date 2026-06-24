Експерти закликали провести відкритий конкурс на керівні посади у ДП «Ліси України»

Реклама

Таку думку висловили політичні експерти Валентин Гладких та Тарас Загородній, коментуючи ситуацію навколо ДП «Ліси України».

Політичні експерти закликають забезпечити прозорість кадрових процесів у ДП «Ліси України» та пояснити принципи ухвалення рішень щодо призначення керівників одного з найбільших державних підприємств країни.

Політолог Валентин Гладких звертає увагу на повідомлення про можливий вплив на кадрову політику підприємства з боку заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького. «Мене у контексті всіх цих розмов цікавить те, наскільки такий вплив є офіційним і формалізованим, а відповідно: чи готовий пан Висоцький нести персональну відповідальність за ці рішення?», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Окремо експерт порушує питання щодо просування Тараса Кузьмича, якого пов’язують із колишнім головою наглядової ради ДП «Ліси України» Олексієм Кучером. На думку Гладких, суспільство має отримати чіткі відповіді щодо професійних критеріїв відбору кандидатів на керівні посади.

Своєю чергою політолог Тарас Загородній наголошує, що лісова галузь сьогодні має значення далеко за межами економіки. «Лісова галузь сьогодні — це не лише економіка. Це робота з міжнародними екологічними фондами, інтеграція до європейського ринку та надскладні завдання з розмінування лісових масивів після бойових дій. Управляти цим мають люди, які розуміють специфіку галузі», — зазначає він на своїй сторінці у Facebook

За словами експерта, під час війни лісове господарство є важливою складовою економічної безпеки держави, тому призначення на керівні посади мають відбуватися через відкриті конкурси та зрозумілі процедури.

Гладких також звертає увагу на відсутність профільного досвіду у частини кандидатів, яких сьогодні пов’язують із кадровими процесами в галузі. «А це одна з найскладніших сфер державного управління, де рішення мають наслідки на десятки років вперед. Тут недостатньо бути просто менеджером», — підкреслив він.

Реклама

На думку експертів, саме професійна компетентність має бути ключовим критерієм під час відбору керівників для підприємства, яке відповідає за управління стратегічним ресурсом держави. А процедура призначення має бути відкритою та прозорою, чого власне й вимагав Президент України, ініціювавши кадрове перезавантаження галузі.

Нагадаємо, раніше у низці українських медіа з’являлися публікації щодо роботи Тараса Кузьмича на посаді керівника НАК «Надра України». Журналісти повідомляли про фінансові труднощі підприємства та ставили питання щодо ефективності його управління. Окремо увагу медіа привертало зростання майнових активів посадовця та членів його родини під час перебування на посаді.

Новини партнерів