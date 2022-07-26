Ердоган летить на чергове "рандеву" до Путіна: про що говоритимуть

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 серпня відвідає Сочі з одноденним візитом. Там він планує зустрітися з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

Зазначається, що Ердоган і Путін обговорять війну, розв'язану самою Росією, а також інші події в регіоні.

Про це повідомляє TRT.

За інформацією видання, президенти дадуть остаточну оцінку договору про експорт українського зерна.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін та лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічалися 19 липня в Тегерані.

Тоді очільник Кремля Путін запрошував виробників турецьких безпілотніків Baykar побудувати завод в Росії.

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