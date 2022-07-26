Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ердоган летить на чергове "рандеву" до Путіна: про що говоритимуть

Дата публікації
Перегляди
4659
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ердоган летить на чергове "рандеву" до Путіна: про що говоритимуть

Фото: Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 серпня відвідає Сочі з одноденним візитом. Там він планує зустрітися з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

Зазначається, що Ердоган і Путін обговорять війну, розв'язану самою Росією, а також інші події в регіоні.

Про це повідомляє TRT.

За інформацією видання, президенти дадуть остаточну оцінку договору про експорт українського зерна.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін та лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічалися 19 липня в Тегерані.

Тоді очільник Кремля Путін запрошував виробників турецьких безпілотніків Baykar побудувати завод в Росії.

Читайте також:

Зерновий коридор для України – Ердоган обговорить це питання із Зеленським та Путіним

Зерновий коридор для України – Ердоган обговорить це питання із Зеленським та Путіним
Наступна публікація