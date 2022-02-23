Гроші для армії: Рада підтримала зміни до держбюджету

Гроші для армії: Рада підтримала зміни до держбюджету

Рішення підтримали 345 народних депутатів.

Під час позачергового засідання 23 лютого Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено зміни до державного бюджету на 2022 рік. Зокрема, передбачено збільшення фінансування Збройних сил України.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції, яка ведеться на офіційній ютуб-сторінці каналу "Рада".

За відповідне рішення проголосувало 345 народних депутатів. Загалом витрати та доходи держбюджету збільшуються на 26,5 млрд грн, з них майже 23 млрд - на обороноздатність та безпеку нашої держави. Документ зі змінами до держбюджету має у невідкладному режимі підписати голова ВР Руслан Стефанчук.

Відповідно до законопроєкту, передбачається додаткове фінансування кількох відомств та установ. Зокрема, кошти збільшать так:

Міністерство оборони – плюс 16 млрд грн;

МВС (прикордонники та нацгвардійці) – 6,1 млрд грн;

Головне управління розвідки (ГУР) – 600 млн грн.

Ще 3,1 млрд грн виділяється на обслуговування державного боргу. Крім того, гроші спрямують на:

Військово-цивільні адміністрації Донецької та Луганської областей – 200 млн грн (100 млн. кожній);

забезпечення водою у Донецькій області (КП "Вода Донбасу") – 200 млн грн.

Зазначається, що ці кошти буде отримано за рахунок перевиконання доходної частини бюджету за перші 2 місяці 2022 року (збільшення доходів від ПДВ на ввезені до України товари).

Окрім цього, народні депутати ухвалили проєкт постанови № 7105 про організацію роботи Верховної Ради в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану. У разі запровадження в Україні надзвичайного стану парламентарі будуть працювати у безперервному режимі.

Після цих ухвалених рішень спікер парламенту Cтефанчук покликав до себе нардепів для обговорення поправок до указу президента про НС. Зараз у ВР - перерва.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на всій території України, крім Луганської та Донецької областей.

Які обмеження можуть діяти - більше читайте тут.

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