Деньги для армии: Рада поддержала изменения в госбюджет

Деньги для армии: Рада поддержала изменения в госбюджет

Решение поддержали 345 народных депутатов.

Во время внеочередного заседания 23 февраля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий изменения в государственный бюджет на 2022 год. В частности, предусмотрено увеличение финансирования Вооруженных Сил Украины.

Об этом стало известно по онлайн-трансляции, которая ведется на официальной ютуб-странице канала "Рада".

За соответствующее решение проголосовали 345 народных депутатов. В целом расходы и доходы госбюджета увеличиваются на 26,5 млрд грн, из них почти 23 млрд – на обороноспособность и безопасность нашего государства. Документ с изменениями в госбюджет должен в неотложном режиме подписать глава ВР Руслан Стефанчук.

Согласно законопроекту, предусматривается дополнительное финансирование нескольких ведомств и учреждений. В частности, средства увеличат следующим образом:

Министерство обороны – плюс 16 млрд грн;

МВД (пограничники и нацгвардейцы) – 6,1 млрд грн;

Главное управление разведки (ГУР) – 600 млн грн.

Еще 3,1 млрд. грн. выделяется на обслуживание государственного долга. Кроме того, деньги направят на:

Военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей – 200 млн грн (100 млн каждой);

обеспечение водой в Донецкой области (КП "Вода Донбасса") – 200 млн. грн.

Отмечается, что эти средства будут получены за счет перевыполнения доходной части бюджета за первые 2 месяца 2022 года (увеличение доходов от НДС на ввезенные в Украину товары).

Кроме того, народные депутаты приняли проект постановления № 7105 об организации работы Верховной Рады в условиях действия чрезвычайного и/или военного положения. В случае введения в Украине чрезвычайного положения парламентарии будут работать в непрерывном режиме.

После этих принятых решений спикер парламента Cтефанчук позвал нардепов для обсуждения поправок к указу президента о ЧП. Сейчас в ВР – перерыв.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.

Какие ограничения могут действовать – больше читайте здесь.

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