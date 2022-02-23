Стивен Кинг прокомментировал действия Путина

Писатель высказался в Сети.

Известный американский писатель Стивен Кинг не остался в стороне и прокомментировал действия президента РФ Владимира Путина.

Так, после часовой скандальной речи Путина и признания псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", "король ужасов" в своем Twitter заявил, что президент России действует слишком дерзко перед США, забыв, что страной правит не Трамп.

"Господин Путин сделал серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дела с Трампом", – отметил 74-летний знаменитость.

Mr. Putin ha made a serious miscalculation.

He forgot he's no longer dealing with Trump. — Stephen King (@StephenKing) 23 марта 2022

Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп считает признание независимости президентом РФ Владимиром Путиным "Донецкой и Луганской республик" гениальным. Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

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