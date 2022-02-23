Стівен Кінг прокоментував дії Путіна

Письменник висловився у Мережі.

Відомий американський письменник Стівен Кінг не лишився осторонь та прокоментував дії президента РФ Володимира Путіна.

Так, після годинної скандальної промови Путіна та визнання псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", "король жахів" у своєму Twitter заявив, що президент Росії діє надто зухвало перед США, забувши, що країною править не Трамп.

"Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом", – зазначив 74-річний знаменитість.

Mr. Putin has made a serious miscalculation.

He forgot he's no longer dealing with Trump. — Stephen King (@StephenKing) February 23, 2022

Зауважимо, колишній президент США Дональд Трамп вважає визнання незалежності президентом РФ Володимиром Путіним "Донецької та Луганської республік" геніальним. Ексглава Білого дому вважає, що Путін планує виступити миротворцем.

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