Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Стівен Кінг прокоментував дії Путіна

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стівен Кінг прокоментував дії Путіна

Стівен Кінг / Getty Images

Письменник висловився у Мережі.

Відомий американський письменник Стівен Кінг не лишився осторонь та прокоментував дії президента РФ Володимира Путіна.

Так, після годинної скандальної промови Путіна та визнання псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", "король жахів" у своєму Twitter заявив, що президент Росії діє надто зухвало перед США, забувши, що країною править не Трамп.

"Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом", – зазначив 74-річний знаменитість.

Зауважимо, колишній президент США Дональд Трамп вважає визнання незалежності президентом РФ Володимиром Путіним "Донецької та Луганської республік" геніальним. Ексглава Білого дому вважає, що Путін планує виступити миротворцем.

Читайте також:

Наступна публікація