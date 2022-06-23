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Суд заборонив партію Наталії Вітренко

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Суд заборонив партію Наталії Вітренко

Фото: УНІАН

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України", яку очолює Наталія Вітренко.

Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.

"Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України", - йдеться у повідомленні.

Суд також вирішив передати кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших утворень у власність держави. 

"Прогресивна соціалістична партія України" — заборонена в Україні проросійська партія лівого спрямування. Створена в Україні 20 квітня 1996 року, її очолює Наталія Вітренко. У своїй програмі Вітренко пропонувала міждержавний союз з Росією та Білоруссю, організовувала спільні мітинги проти вступу України в НАТО.

Раніше восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". 

Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1 щодо заборони проросійських партій, "за" проголосували 330 депутатів. Автори закону переконані, що заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету. Президент підписав закон 14 травня.

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