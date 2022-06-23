Сі Цзіньпін заявив, що санкції проти РФ можуть "вдарити бумерангом"

Сі Цзіньпін заявив, що санкції проти РФ можуть "вдарити бумерангом"

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що війна в Україні, яку він називає "кризою", "забила тривогу для людства".

Сі Цзіньпін вважає, що введення санкцій проти Росії за повномасштабний напад на Україну може стати "бумерангом" і "палицею на два кінці".

Про це пише Sky News.

Лідер Китаю висловив думку, що світова спільнота може постраждати від "політизації, механізації та перетворення на зброю" глобальних економічних тенденцій та фінансових потоків.

Також читайте Китай збільшив імпорт російської нафти до рекордного рівня

"Українська криза знову забила тривогу для людства. Країни обов'язково зіткнуться з труднощами в плані безпеки, якщо сліпо віритимуть у свою силу, розширюватимуть військові союзи і шукатимуть власну безпеку за рахунок інших", — заявив Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, 15 червня лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 червня провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив з ним Україну. Китайський лідер утримався від засудження наджорстоких дій Росії в Україні і не визнав її повтомасштабне вторгнення.

Читайте також: