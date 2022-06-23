"Путіна можуть дотиснути": генерал розповів, за яких умов в Україні настане мир

"Путіна можуть дотиснути": генерал розповів, за яких умов в Україні настане мир

Є три основні сценарії розвитку подій у війні Росії проти України.

Згідно з одним із сценарії розвитку війни в Україні, вже поточного року може настати перемир'я та розпочатися переговори, внаслідок яких Кремль дотиснуть. Але справжній остаточний мир настане лише тоді, коли армія Путіна зазнає нищівної поразки, коли в РФ зміниться режим і відсоток жителів країни-агресора, які підтримують війну, суттєво скоротиться.

Про це сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За першим озвученим сценарієм західних розвідок, армія Путіна зможе досягнути успіху у Луганській та Донецькій областях. Водночас Романенко каже, що ворог досі не може захопити Сєвєродонецьк, є ще й Лисичанськ. ЗСУ відстоюють свої позиції і не дають реалізуватися цим та іншим планам ворога.

"Противник використовує силовий дорогий прийом, він ні перед чим не зупиняється. Росія може мобілізувати близько 17 мільйонів, а ми близько 2 мільйонів. Є різниця. Так, така небезпека є. Але все залежить від того, наскільки швидко та масово нам буде надано допомогу у важких озброєннях", - сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Другий варіант, за яким лінія фронту може зайти в глухий кут, може трапитися за умови, що під час вирішення питання із перемир'ям на якісь умови Росія не погоджуватиметься, на якісь не погоджуватиметься Україна.

Третій варіант, коли Росія може переглянути свої військові цілі та оголосити про "перемогу", Романенко вважає, буде імовірним, коли Україні дадуть досить швидко і багато допомоги, наш військовий потенціал перевищить російський.

"І ми почнемо бити ворога в хвіст і гриву. У такому разі вони погоджуватимуться на те, на що за інших обставин не погоджувалися б. Зверніть увагу, що у цих трьох сценаріях взагалі немає України. Там лише Росія. А все має бути навпаки, бо ми встояли у цій війні за існування України", - пояснив фахівець.

На його думку, цього року наймовірніше сторони дістануться до перемир'я. Але він вважає, що тривале перемир'я не вигідне нікому, тому Росію можуть все ж дотиснути.

"Мир може настати, коли ми виграємо в Росії дуже суттєво і рішуче, коли в Росії зміниться режим та вся соціальна обстановка. Громадян так виховали, що понад 80% підтримують цю війну. Але коли імперія зазнає таких поразок, вона починає розвалюватися", - підсумував генерал.

Тим часом Шольц вважає мирні переговори між Росією та Україною нереальними.

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