США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України - CNN

Адміністрація президента Джо Байдена 23 червня може оголосити про новий пакет військової допомоги для України.
Він включатиме ракетні системи HIMARS та боєприпаси до них.
Про це повідомляє CNN з посиланням на анонімного чиновника Білого дому.
Ймовірний пакет військової допомоги від США буде на 500 млн доларів.
"Очікується, що пакет включатиме додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські боєприпаси", - йдеться у повідомленні.
У Білому домі поки інформацію офіційно не підтвердили.
Нагадаємо, в Офісі президента повідомили позитивні новини. Артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS, які нещодавно прибули від США до України, уже приносять перші результати у війні проти РФ.
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