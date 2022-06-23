США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України - CNN

США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України - CNN

Адміністрація президента Джо Байдена 23 червня може оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Він включатиме ракетні системи HIMARS та боєприпаси до них.

Про це повідомляє CNN з посиланням на анонімного чиновника Білого дому.

Ймовірний пакет військової допомоги від США буде на 500 млн доларів.

"Очікується, що пакет включатиме додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

У Білому домі поки інформацію офіційно не підтвердили.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили позитивні новини. Артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS, які нещодавно прибули від США до України, уже приносять перші результати у війні проти РФ.

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