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США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України - CNN

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США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України - CNN

Фото: Associated Press

Адміністрація президента Джо Байдена 23 червня може оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Він включатиме ракетні системи HIMARS та боєприпаси до них. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на анонімного чиновника Білого дому. 

Ймовірний пакет військової допомоги від США буде на 500 млн доларів. 

"Очікується, що пакет включатиме додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські боєприпаси", - йдеться у повідомленні. 

У Білому домі поки інформацію офіційно не підтвердили. 

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили позитивні новини. Артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS, які нещодавно прибули від США до України, уже приносять перші результати у війні проти РФ.

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