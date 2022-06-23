Суд заборонив 12 проросійських партій: перелік

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив чергову проросійську політичну партію - «Прогресивну соціалістичну партію України».
Загалом в Україні заборонено діяльність вже 12 проросійських партій.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
"Представники цих політичних сил ретранслювали офіційну позицію рф щодо нашої держави, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу нацбезпеці України", - йдеться у повідомленні.
Список офіційно заборонених політичних структур:
- «Опозиційна платформа – За життя»
- «Опозиційний блок»
- «Партія Шарія»
- «НАШІ»
- «Соціалісти»
- «Ліва опозиція»
- «Справедливості та розвитку»
- «Держава»
- «Блок Володимира Сальдо»
- «Соціалістична партія України
- «Союз лівих сил»
- «Прогресивна соціалістична партія України».
Як повідомлялося раніше, 20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя" та постановив передати все її майно, кошти та інші активи у власність держави. Разом із тим, колишні члени фракції ОПЗЖ продовжують працювати у Верховній Раді, вони створили дві нові депутатські групи - "Платформа за життя та мир" та "Відновлення України". Однак депутати продовжують ходити до Верховної Ради.
Читайте також: