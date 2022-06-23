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Суд заборонив 12 проросійських партій: перелік

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Суд заборонив 12 проросійських партій: перелік

Фото: Getty Images

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив чергову проросійську політичну партію - «Прогресивну соціалістичну партію України».

Загалом в Україні заборонено діяльність вже 12 проросійських партій. 

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

"Представники цих політичних сил ретранслювали офіційну позицію рф щодо нашої держави, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу нацбезпеці України", - йдеться у повідомленні.

Список офіційно заборонених політичних структур:

  1. «Опозиційна платформа – За життя»
  2. «Опозиційний блок»
  3. «Партія Шарія»
  4. «НАШІ»
  5. «Соціалісти»
  6. «Ліва опозиція»
  7. «Справедливості та розвитку»
  8. «Держава»
  9. «Блок Володимира Сальдо»
  10. «Соціалістична партія України
  11. «Союз лівих сил»
  12. «Прогресивна соціалістична партія України».

Як повідомлялося раніше, 20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя" та постановив передати все її майно, кошти та інші активи у власність держави. Разом із тим, колишні члени фракції ОПЗЖ продовжують працювати у Верховній Раді, вони створили дві нові депутатські групи - "Платформа за життя та мир" та "Відновлення України". Однак депутати продовжують ходити до Верховної Ради. 

Лідер партії "За майбутнє" розповів про ініціативу щодо заборони займатися політикою депутатам від ОПЗЖ

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