Опублікована нова мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Опублікована нова мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Ситуація на фронтах України станом на 23 червня залишається напруженою, проте на деяких напрямках ЗСУ переходять до контрнаступу.

Так, на півдні українські військові просуваються до Херсона, там тривають бої.

Про це свідчать дані Міноборони Великої Британії, яке опублікувало в мережі свіжу мапу бойових дій.

Водночас російські окупанти надалі намагаються захопити Сєвєродонецьк та оточити українських захисників у Лисичанську.

У Харківській області російські загарбники посилили обстріли та хочуть вдруге спробувати захопити регіон. Проте українські війська в районі Ізюма проводять контратаки та стримують наступ ворога.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/KY7hEhH3XE



#StandWithUkraine pic.twitter.com/vkIeHsIQFx — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 23, 2022

Нагадаємо, за даними українського Міноборони, найближчим часом російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім – Краматорськ і Слов'янськ.

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