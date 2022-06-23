Опублікована нова мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Ситуація на фронтах України станом на 23 червня залишається напруженою, проте на деяких напрямках ЗСУ переходять до контрнаступу.
Так, на півдні українські військові просуваються до Херсона, там тривають бої.
Про це свідчать дані Міноборони Великої Британії, яке опублікувало в мережі свіжу мапу бойових дій.
Водночас російські окупанти надалі намагаються захопити Сєвєродонецьк та оточити українських захисників у Лисичанську.
У Харківській області російські загарбники посилили обстріли та хочуть вдруге спробувати захопити регіон. Проте українські війська в районі Ізюма проводять контратаки та стримують наступ ворога.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 23, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/KY7hEhH3XE
#StandWithUkraine pic.twitter.com/vkIeHsIQFx
Нагадаємо, за даними українського Міноборони, найближчим часом російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім – Краматорськ і Слов'янськ.
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