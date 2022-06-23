Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Опублікована нова мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Дата публікації
Перегляди
1181
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Опублікована нова мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Фото: Associated Press

Ситуація на фронтах України станом на 23 червня залишається напруженою, проте на деяких напрямках ЗСУ переходять до контрнаступу.

Так, на півдні українські військові просуваються до Херсона, там тривають бої.

Про це свідчать дані Міноборони Великої Британії, яке опублікувало в мережі свіжу мапу бойових дій.

Водночас російські окупанти надалі намагаються захопити Сєвєродонецьк та оточити українських захисників у Лисичанську.

У Харківській області російські загарбники посилили обстріли та хочуть вдруге спробувати захопити регіон. Проте українські війська в районі Ізюма проводять контратаки та стримують наступ ворога.

Нагадаємо, за даними українського Міноборони, найближчим часом російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім – Краматорськ і Слов'янськ.

Читайте також:

Цілодобово нищать Сєвєродонецьк, Золоте, Лисичанськ, поразки в Тошківці! Сергій Гайдай в ТСН

Цілодобово нищать Сєвєродонецьк, Золоте, Лисичанськ, поразки в Тошківці! Сергій Гайдай в ТСН

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація