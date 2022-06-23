Збиття літака MH17: ПАРЄ притягує до відповідальності російських військових

За резолюцію проголосували 80 депутатів із 81, жоден не проголосував проти, один утримався.

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно затвердила резолюцію про притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, внаслідок чого загинули 298 людей.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Під час голосування у сесійній залі був присутній король Нідерландів Віллем-Олександр. 198 нідерландських громадян стали жертвами атаки на літак.

“На підставі доказів, наданих доповідачеві українськими та нідерландськими органами влади, Асамблея вважає найбільш переконливим сценарієм, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російською армією”, - зазначається в резолюції ПАРЄ.

Асамблея не сумнівається, що кримінальні суди Нідерландів, Європейський суд з прав людини, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) та Міжнародний суд (ICJ) своєчасно винесуть рішення щодо кримінальної відповідальності обвинувачених, а також щодо відповідальності російської держави за Європейською конвенцією з прав людини та іншими міжнародними конвенціями, йдеться в документі.

ПАРЄ стурбована, що російська влада не сумлінно співпрацювала з розслідуванням щодо безпеки польотів, проведеним Управлінням безпеки Нідерландів (OVV), і кримінальним розслідуванням, проведеним Спільною слідчою групою (JIT), до складу якої входять слідчі з Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

“Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам російська влада практикувала дезінформацію, зокрема поширюючи кілька послідовних суперечливих версій фактів з метою створення плутанини. Як показують розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада пішла так далеко, що представила сфальсифіковані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду. Зокрема, версії, згідно з якими український винищувач СУ25 або МіГ29 збив MH17, були повністю спростовані, як і версія про те, що причиною катастрофи стала українська ракета «Бук», випущена з підконтрольної уряду території”, - зазначено в резолюції.

Тож Асамблея закликала РФ надати всі супутникові та радіолокаційні дані у розпорядження OVV та JIT.

В резолюції підкреслюється, що “дезінформація російської влади та контрольованих державою ЗМІ, а також нешанобливе ставлення до останків жертв катастрофи з боку військових формувань, підконтрольних РФ, які контролювали місце катастрофи, збільшили страждання родин і друзів жертв катастрофи”, тоді як “цим людям відчайдушно потрібно знати правду про те, що трапилося з їхніми близькими, включаючи умови та причини цього, та притягнути винних до відповідальності”.

Тому у резолюції Асамблея закликала російську федерацію співпрацювати з JIT шляхом надання їй усієї запитуваної інформації та шляхом виправлення вже наданих сфальсифікованих даних, а також вибачитися перед родинами та друзями жертв аварії за біль і страждання, спричинені дезінформацією.

Крім того, ПАРЄ просить Сполучені Штати Америки та НАТО надати JIT усі радіолокаційні та супутникові зображення, перехоплені комунікації та інші дані, які можуть допомогти JIT притягнути до відповідальності всіх тих, хто винен у збитті MH17, включно з тими, хто запустив ракету, віддав наказ про запуск та перевіз ракету в Україну.

Також Асамблея закликала всі компетентні національні та міжнародні органи оновити свої процедури щодо обльоту зон конфлікту відповідно до рекомендацій OVV.

ПАРЄ високо оцінила дії влади Нідерландів за важливий внесок у міжнародні розслідування та підтримку родинам жертв. Вона також дякує Австралії, Бельгії, Малайзії та Україні за їхню непохитну підтримку міжнародних розслідувань у сфері авіаційної безпеки та кримінальних розслідувань Нідерландами.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, пасажирський Boing "Малайзійських авіаліній", рейс MH17, збили 17 липня 2014 року над тимчасово окупованою частиною Донецької області.

Загинули 298 людей. Міжнародна слідча група не має сумнівів, що лайнер збили росіяни з ракетної установки "Бук", привезеної з Росії.

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