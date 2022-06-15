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Путін обговорив із Сі Цзіньпіном Україну: що сказав лідер КНР

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Путін обговорив із Сі Цзіньпіном Україну: що сказав лідер КНР

Фото: ТСН.ua

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 червня провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив з ним Україну.

Китайський лідер утримався від засудження наджорстоких дій Росії в Україні і не визнав її повтомасштабне вторгнення. Сі Цзіньпін закликав до "вирішенням проблеми шляхом переговорів".

Про це інформує National Post з посиланням на китайську державну телекомпанію CCTV.

У розмові Сі Цзіньпін сказав Путіну,  що Китай готовий допомогти вирішити проблему. 

"Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови в середу, що всі сторони повинні працювати над вирішенням кризи в Україні "відповідальним чином". Сі підтвердив готовність Китаю допомогти вирішити ситуацію", - повідомляє видання.

Нагадаємо, Байден попередив Китай про наслідки в разі допомоги Росії у війні проти України.

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