Путін обговорив із Сі Цзіньпіном Україну: що сказав лідер КНР

Путін обговорив із Сі Цзіньпіном Україну: що сказав лідер КНР

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 червня провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив з ним Україну.

Китайський лідер утримався від засудження наджорстоких дій Росії в Україні і не визнав її повтомасштабне вторгнення. Сі Цзіньпін закликав до "вирішенням проблеми шляхом переговорів".

Про це інформує National Post з посиланням на китайську державну телекомпанію CCTV.

У розмові Сі Цзіньпін сказав Путіну, що Китай готовий допомогти вирішити проблему.

Також читайте У Пекіні розпочалася зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном (фото)

"Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови в середу, що всі сторони повинні працювати над вирішенням кризи в Україні "відповідальним чином". Сі підтвердив готовність Китаю допомогти вирішити ситуацію", - повідомляє видання.

Нагадаємо, Байден попередив Китай про наслідки в разі допомоги Росії у війні проти України.

Читайте також: