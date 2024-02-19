Трамп презентував золоті кросівки

Колишній президент сказав, що працював над ними декілька років.

Колишній президент Дональд Трамп запустив лінію кросівок через день після того, як суд зобов’язав його та його компанії виплатити майже 355 мільйонів доларів у судовому процесі щодо цивільного шахрайства проти нього в Нью-Йорку.

Про це пише CNN.

Колишній президент представив «кросівки Трампа» на Sneaker Con у Філадельфії. Під час виступу він поставив на подіум пару золотих кросівок, які на новому вебсайт було виставлено за 399 доларів і названі «високими кросівками "ніколи не здаватися».

«Це те, про що я говорив 12, 13 років, і я думаю, що це буде великим успіхом», — сказав Трамп, який наближається до номінації від Республіканської партії в 2024 році.

До суботнього вечора кросівки за 399 доларів на вебсайт були розпродані. За даними сайту, можна було придбати 1000 пар кросівок.

Згідно з вебсайтом, колишній президент також продає дві версії кросівок із літерами «Т» і «45» з боків за 199 доларів.

Згідно з вебсайт, продукти є «торговими марками CIC Ventures LLC. Кросівки Trump не розробляються, не виготовляються, не розповсюджуються та не продаються Дональдом Дж. Трампом, The Trump Organization або будь-якими їхніми відповідними філіями чи принципалами. 45Footwear, LLC використовує ім’я, зображення та образ Трампа згідно з ліцензійною угодою».

Нагадаємо, в інтерв'ю одному з російських пропагандистів президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче бачити Джо Байдена на чолі Білого дому. Експрезидент США Дональд Трамп зробив неочікувану заяву у відповідь. Одіозний політик, якого часто звинувачують у симпатіях Путіну, заявив, що саме він знає, як допомогти Україні не програти у війні з РФ.

Колишній президент США Дональд Трамп наполягає на наданні допомоги Україні у вигляді кредиту, оскільки ухвалення подальшої підтримки залишається в глухому куті в Конгресі.

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