На Сумщині пролунав 81 вибух

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 18 лютого 2024 року.

Про це повідомляє Сумська військова обласна адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 81 вибух з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Миколаївська сільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).

Великописарівська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (36 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

Миколаївська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (5 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано артобстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з АГС (10 вибухів).

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено обстріл з АГС (16 вибухів).

Нагадаємо, 9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території російської федерації здійснили авіаційний удар по території Сумського району.

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