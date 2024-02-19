Трамп представил золотые кроссовки

Бывший президент сказал, что работал над ними несколько лет.

Бывший президент Дональд Трамп запустил линию кроссовок через день после того, как суд обязал его и его компании выплатить почти 355 миллионов долларов в судебном процессе по гражданскому мошенничеству против него в Нью-Йорке.

Об этом пишет CNN.

Бывший президент представил кроссовки Трампа на Sneaker Con в Филадельфии. Во время выступления он поставил на подиум пару золотых кроссовок, которые на новом вебсайте были выставлены за 399 долларов и названы «высокими кроссовками «никогда не сдаваться».

«Это то, о чем я говорил 12, 13 лет, и я думаю, что это будет большим успехом», — сказал Трамп, приближающийся к номинации от Республиканской партии в 2024 году.

К субботнему вечеру кроссовки за 399 долларов на вебсайт были распроданы. По данным сайта, можно было приобрести 1000 пар кроссовок.

Согласно вебсайту, бывший президент также продает две версии кроссовок с буквами "Т" и "45" по бокам за 199 долларов.

Согласно вебсайту, продукты являются торговыми марками CIC Ventures LLC. Кроссовки Trump не разрабатываются, не производятся, не распространяются и не продаются Дональдом Дж. Трампом, The Trump Organization или какими-либо их соответствующими филиалами или принципалами. 45Footwear, LLC использует имя, изображение и образ Трампа согласно лицензионному соглашению».

Напомним, в интервью одному из российских пропагандистов президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет видеть Джо Байдена во главе Белого дома. Экспрезидент США Дональд Трамп сделал неожиданное ответное заявление. Одиозный политик, часто обвиняемый в симпатиях Путину, заявил, что именно он знает, как помочь Украине не проиграть в войне с РФ.

Бывший президент США Дональд Трамп настаивает на оказании помощи Украине в виде кредита, поскольку принятие дальнейшей поддержки остается в тупике в Конгрессе.

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