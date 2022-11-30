Берінчик – Менді: де дивитися бій і прогнози букмекерів

Українець битиметься за титул чемпіона Європи за версією EBU в легкій вазі.

У суботу, 3 грудня, український боксер легкої ваги Денис Берінчик повернеться на ринг боєм проти француза Івана Менді.

Поєдинок за участю нашого 34-річного співвітчизника відбудеться в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем".

Боксери вийдуть у ринг в андеркарді бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі та його співвітчизником Дереком Чісорою.

На кону в поєдинку Берінчик – Менді стоятиме пояс EBU European у легкій вазі, яким зараз володіє 37-річний француз.

Де дивитися бій Берінчик – Менді

На території України поєдинок у прямому ефірі ексклюзивно транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на бій Берінчик – Менді

Абсолютним фаворитом майбутньої битви букмекери вважають українського боксера. На перемогу Берінчика можна поставити з коефіцієнтом 1,19. Тріумф Менді – 6,00. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 30,00.

На перемогу українця нокаутом приймають ставки з коефіцієнтом 4,00. Достроковий успіх француза – 10,00. Коефіцієнт на те, що Денис виграє за очками, становить 1,45. Ймовірність перемоги Менді суддівським рішенням дорівнює 15,00.

В активі Берінчика 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі. Востаннє Денис виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі. У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 5 поразок і одна нічия. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU.

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