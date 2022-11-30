Нардепка від ОПЗЖ Льовочкіна достроково склала мандат ВРУ

Депутатка Верхової Ради України від ОПЗЖ Юлія Льовочкіна достроково склала свій мандат.

Як повідомляє "рух ЧЕСНО" з почиланням на інформацію від нардепів, Льовочкіна написала заяву, причиною якої є нібито сімейні обставини.

"Юлія Льовочкіна була у переліку нардепів, яким за перші чотири місяці 2022 року припинили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням ними депутатських повноважень. Найбільший відсоток прогульників від загальної кількості депутатів у фракції тоді був серед представників колишньої ОПЗЖ: там майже 66% нардепів від початку року не отримали "депутатських", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "руху ЧЕСНО", в останні пленарні дні перед початком повномасштабного вторгнення Росії майже третина народних обранців від фракції ОПЗЖ не відвідувала засідання. Серед них - Сергій Льовочкін та Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Ілля Кива, Тарас Козак, Наталія Королевська, Наталія Приходько, Вадим Рабінович, Вадим Столар, Віктор Чорний, Ренат Кузьмін, Олександр Лукашев, Олександр Пузанов і Нестор Шуфрич.

Льовочкіна - нардепка кількох скликань ВРУ, була членкинею "Партії регіонів", "Опозиційного блоку", а також партії "Опозиційна платформа — За життя". У Верховній Раді 9-го скликання вона була заступницею голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

До Льовочкіної депутатські повноваження склали Ілля Кива, Вадим Новинський і Дмитро Шенцев.

Нагадаємо, перед обранням до ВРУ в 2019 році Львовчкіна профінансувала партію "ОПЗЖ"

14 квітня 2022 року у Верховній Раді було оголошено про призупинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Перед повномасштабним вторгненням Росії з України втекли за кордон майже 20 народних депутатів. Більшість із них - це народні обранці від "Опозиційної платформи - За життя", серед них є і Юлія Льовочкіна, яка 26 січня вирушила до Ніцци.

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