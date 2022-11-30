Беринчик – Менди: где смотреть бой и прогнозы букмекеров

Украинец сразится за титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе.

В субботу, 3 декабря, украинский боксер легкого веса Денис Беринчик вернется на ринг боем против француза Ивана Менди.

Поединок с участием нашего 34-летнего соотечественника состоится в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

Боксеры выйдут в ринг в андеркарде боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.

На кону в поединке Беринчик – Менди будет стоять пояс EBU European в легком весе, которым сейчас владеет 37-летний француз.

Где смотреть бой Беринчик – Менди

На территории Украины поединок в прямом эфире будет эксклюзивно транслировать видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на бой Беринчик – Менди

Абсолютным фаворитом предстоящей битвы букмекеры считают украинского боксера. На победу Беринчика можно поставить с коэффициентом 1,19. Триумф Менди – 6,00. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 30,00.

На победу украинца нокаутом принимают ставки с коэффициентом 4,00. Досрочный успех француза – 10,00. Коэффициент на то, что Денис выиграет по очкам, составляет 1,45. Вероятность победы Менди судейским решением равняется 15,00.

В активе Беринчика 16 побед (9 - нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге. В последний раз Денис выходил на ринг еще в декабре 2021 года, когда в зрелищном поединке победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе.

россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе. В послужном списке Менди 47 выигранных боев (22 - нокаутом), 5 поражений и одна ничья. Последний бой он провел в апреле 2022 года. Победив итальянца Джанлуку Челью, французский боксер стал обладателем вакантного титула EBU.

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