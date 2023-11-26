Динамо – Рух: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 15-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 26 листопада, київське "Динамо" та львівський "Рух" поміряються силами в матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 15:00.

Наразі "біло-сині" з 19 очками після 11 зіграних матчів посідають сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. Минулого туру в першому поєдинку після відставки Мірчі Луческу столичний клуб на чолі з Олександром Шовковським переміг "Кривбас" (2:0).

Львівський колектив має 24 бали після 14 проведених матчів і розташовується на п'ятій позиції в чемпіонаті України. У попередньому турі "Рух" вирвав перемогу над "Чорноморцем" (3:2).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Рух" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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