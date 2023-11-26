Динамо – Рух: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В воскресенье, 26 ноября, киевское "Динамо" и львовский "Рух" померяются силами в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 15.00.

В настоящее время "бело-синие" с 19 очками после 11 сыгранных матчей занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ. В прошлом туре в первом поединке после отставки Мирчи Луческу столичный клуб во главе с Александром Шовковским победил "Кривбасс" (2:0).

Львовский коллектив имеет 24 балла после 14 проведенных матчей и размещается на пятой позиции в чемпионате Украины. В предыдущем туре "Рух" вырвал победу над "Черноморцем" (3:2).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Рух" из Youtube-канала FootballHub.

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