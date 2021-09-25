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Дніпро-1 - Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дніпро-1 - Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

УПЛ

Поєдинок відбудеться 26 вересня на "Дніпро-Арені".

У неділю, 26 вересня, "Дніпро-1" прийматиме "Зорю" в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги.

Команди зіграють на "Дніпро-Арені". Стартовий свисток пролунає о 17:00.

Дивіться поєдинок у прямому ефірі на телеканалі УНІАН ТБ та онлайн на ТСН Проспорт.

  • Перед 9-м туром "Дніпро-1" з 16 очками посідав 4-те місце в таблиці УПЛ. "Зоря" (14 балів) - на 7-й сходинці.
  • У 10-му турі УПЛ команда Ігора Йовічевича 2 жовтня на виїзді зіграє проти "Львова". Підопічні Віктора Скрипника 3 жовтня приймуть "Десну", а перед цим 30 вересня проведуть домашній матч Ліги конференцій з "Ромою".

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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
9 тур
Дніпро-1

Неділя, 26 вересня / 17:00
Дніпро. "Дніпро-Арена"
ТВ-трансляція - УНІАН ТБ

 Зоря Луганськ
  СТАТИСТИКА МАТЧУ  
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