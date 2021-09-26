Днепр-1 - Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Поединок состоится 26 сентября на "Днепр-Арене".

В воскресенье, 26 сентября, "Днепр-1" будет принимать "Зарю" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют на "Днепр-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Смотрите поединок в прямом эфире на телеканале УНИАН ТВ и онлайн на ТСН Проспорт.

Перед 9-м туром "Днепр-1" с 16 очками занимал 4-е место в таблице УПЛ. "Заря" (14 баллов) - на 7-й строчке.

В 10-м туре УПЛ команда Игоря Йовичевича 2 октября на выезде сыграет против "Львова". Подопечные Виктора Скрипника 3 октября примут "Десну", а перед этим 30 сентября проведут домашний матч Лиги конференций с "Ромой".

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

9 тур Воскресенье, 26 сентября / 17:00

Днепр. "Днепр-Арена"

ТВ-трансляция - УНИАН ТВ СТАТИСТИКА МАТЧА

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