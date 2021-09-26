Злата Огневич призналась, с кем хочет выпустить дуэтную песню

Также артистка рассказала, чей дуэт ей нравится.

Украинская певица Злата Огневич пока не выпускала песни в дуэте с другими артистами.

Однако, в программе "Світське життя" звезда рассказала, что хотела бы спеть вместе с MELOVIN, поскольку считает певца очень интересным и харизматичным. Злата говорит, что предлагала ему это сделать еще до каминг-аута, однако, пока в них "не срослось с дуэтом".

"Еще бы хотела дуэт с Артемом Пивоваровым и Юлией Саниной, потому что я считаю ее самой яркой певицей в Украине", — признается исполнительница.

Также Огневич рассказала, что ей очень нравится дуэтная песня MONATIK и The Hardkiss — "Кобра".

"Это просто какое-то произведение искусства. Я жалею, что не спела этот дуэт. Я обожаю эту песню", — поделилась певица.

Как участие в проекте "Холостячка" подталкивает Злату Огневич к изменениям

Напомним, ранее Злата Огневич рассекретила, как планирует провести зимний отпуск. Артистка рассказала, что будет отдыхать не одна.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку