Злата Огневич призналась, с кем хочет выпустить дуэтную песню

Также артистка рассказала, чей дуэт ей нравится.
Украинская певица Злата Огневич пока не выпускала песни в дуэте с другими артистами.
Однако, в программе "Світське життя" звезда рассказала, что хотела бы спеть вместе с MELOVIN, поскольку считает певца очень интересным и харизматичным. Злата говорит, что предлагала ему это сделать еще до каминг-аута, однако, пока в них "не срослось с дуэтом".
"Еще бы хотела дуэт с Артемом Пивоваровым и Юлией Саниной, потому что я считаю ее самой яркой певицей в Украине", — признается исполнительница.
Также Огневич рассказала, что ей очень нравится дуэтная песня MONATIK и The Hardkiss — "Кобра".
"Это просто какое-то произведение искусства. Я жалею, что не спела этот дуэт. Я обожаю эту песню", — поделилась певица.
Напомним, ранее Злата Огневич рассекретила, как планирует провести зимний отпуск. Артистка рассказала, что будет отдыхать не одна.