Перша ракетка світу отримав дискваліфікацію через допінг

Перша ракетка світу Яннік Сіннер отримав тримісячну дискваліфікацію через допінг.

Про це повідомляє Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA)

Дискваліфікація 23-річного італійця триватиме від 9 лютого до 4 травня 2025 року, але до тренувань він може повернутися вже від 13 квітня.

Відповідне рішення ухвалили після того, як Сіннер самостійно погодився на таку дискваліфікацію внаслідок співпраці з WADA.

Раніше повідомлялося, що Яннік уникнув дискваліфікації за два провалені допінг-тести, які здав у березні 2024 року. Тоді у крові італійця знайшли заборонену речовину клостебол: спочатку – під час турніру в Індіан-Веллсі, де він дійшов до півфіналу, а потім – через вісім днів, у позазмагальний період. В обох випадках було зафіксовано низьку концентрацію речовини в організмі.

Під час розслідування було встановлено, що заборонена речовина потрапила до організму Сіннера з вини одного з членів його команди. Той обробляв поріз на власному пальці спреєм, до складу якого входив клостебол, а потім робив Янніку масаж. Це призвело до того, що допінг опинився в організмі тенісиста. Водночас ані фізіотерапевт, ані Сіннер не знали про наявність клостеболу у спреї.

Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) дійшло висновку, що Сіннер не несе жодної відповідальності за потрапляння речовини до його організму. Відтак він уникнув "бану" і продовжив виступати на змаганнях, лише втративши рейтингові очки (400) й призові гроші (320 тисяч доларів) за турнір в Індіан-Веллсі.

WADA подало апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) й вимагало дискваліфікацію тенісиста. У підсумку WADA та Сіннер домовилися про врегулювання справи, після чого агентство відкликало апеляцію до CAS.

Сіннер – дворазовий переможець Australian Open (2024, 2025), півфіналіст Roland Garros-2024 та Wimbledon-2023, чвертьфіналіст US Open-2022. Він пропустив Олімпіаду-2024 через хворобу.

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