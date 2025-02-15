Первая ракетка мира получил дисквалификацию из-за допинга

Первая ракетка мира Янник Синнер получил трехмесячную дисквалификацию из-за допинга.

Об этом сообщает Всемирное антидопинговое агентство (WADA)

Дисквалификация 23-летнего итальянца продлится с 9 февраля по 4 мая 2025 года, но к тренировкам он может вернуться уже с 13 апреля.

Соответствующее решение было принято после того, как Синнер самостоятельно согласился на такую дисквалификацию в результате сотрудничества с WADA.

Ранее сообщалось, что Янник избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста, сданных в марте 2024 года. Тогда в крови итальянца нашли запрещенное вещество клостебол: сначала – во время турнира в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, а затем – через восемь дней, во внесоревновательный период. В обоих случаях была зафиксирована низкая концентрация вещества в организме.

В ходе расследования было установлено, что запрещенное вещество попало в организм Синнера по вине одного из членов его команды. Тот обрабатывал порез на собственном пальце спреем, в состав которого входил клостебол, а затем делал Яннику массаж. Это привело к тому, что допинг оказался в организме теннисиста. В то же время, ни физиотерапевт, ни Синнер не знали о наличии клостебола в спрее.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). пришло к выводу, что Синнер не несет никакой ответственности за попадание вещества в его организм. Следовательно, он избежал "бана" и продолжил выступать на соревнованиях, лишь потеряв рейтинговые очки (400) и призовые деньги (320 тысяч долларов) за турнир в Индиан-Уэллсе.

WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и требовало дисквалификацию теннисиста. В итоге WADA и Синнер договорились об урегулировании дела, после чего агентство отозвало апелляцию в CAS.

Синнер – двукратный победитель Australian Open (2024, 2025), полуфиналист Roland Garros-2024 и Wimbledon-2023, четвертьфиналист US Open-2022. Он пропустил Олимпиаду-2024 из-за болезни.

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