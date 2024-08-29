Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді-2024

Україна здобула третю та четвету медалі на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

Плавець Олександр Комаров став бронзовим призером на 200-метрівці вільним стилем (клас S5), а плавчиня Ірина Пойда стала срібною призеркою на 200-метрівці вільним стилем (клас S5).

Для Комарова це перша медаль на Паралімпіадах за вісім років. У Ріо-де-Жанейро-2016 він здобув золоту та бронзову нагороди. Для Пойди це перша в кар'єрі медаль на Паралімпійських іграх.

Таким чином, наразі у скарбничці України вже чотири нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі: дві срібні та дві бронзові.

Раніше плавець Антон Коль здобув "срібло" на 100-метрівці на спині, а Анна Гонтар завоювала "бронзу" на 50-метрівці вільним стилем .

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть від 28 серпня до 8 вересня. Україна представлятимуть 140 атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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