Украина выборола еще две медали на Паралимпиаде-2024

Украина завоевала третью и четвертую медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Пловец Александр Комаров стал бронзовым призером на 200-метровке вольным стилем (класс S5), а пловчиха Ирина Пойда стала серебряной призеркой на 200-метровке вольным стилем (класс S5).

Для Комарова это первая медаль на Паралимпиадах за восемь лет. В Рио-де-Жанейро-2016 он завоевал золотую и бронзовую награды. Для Пойды это первая в карьере медаль на Паралимпийских играх.

Таким образом, в копилке Украины уже четыре награды на Паралимпийских играх в Париже: две серебряные и две бронзовые.

Ранее пловец Антон Коль завоевал "серебро" на 100-метровке на спине, а Анна Гонтарь завоевала "бронзу" на 50-метровке вольным стилем.

Паралимпийские игры в Париже продлятся с 28 августа по 8 сентября. Украина будут представлять 140 атлетов, которые будут соревноваться в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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