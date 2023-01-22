"Ювентус" можуть виключити з єврокубків – ЗМІ

УЄФА може виключити італійський "Ювентус" з єврокубків через неспортивну поведінку, пов'язану із завищенням сум трансферів та махінаціями із зарплатами гравців.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Напередодні туринців уже позбавили 15 очок у чемпіонаті Італії, проте цим покарання для "Старої синьйори" може не обмежитися. Італійський гранд ризикує отримати "бан" від УЄФА на участь у єврокубках.

Раніше УЄФА оштрафував "Ювентус" на 3,5 млн євро за порушення фінансового фейр-плей. Якщо найближчими роками клуб знову не буде відповідати необхідним параметрам, штраф зросте до 23 мільйонів євро.

Щодо виключення з єврокубків, то йдеться не про поточний сезон, у якому команда вилетіла з Ліги чемпіонів і продовжить боротьбу в Лізі Європи, а про наступні. Якщо за підсумками нинішньої кампанії "б'янконері" не зможуть пробитися на євроарену, то "бан" стане чинним тоді, коли туринцям вдасться це зробити.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року керівництво "Ювентуса" залишило свої посади у повному складі після звинувачень у фінансовому шахрайстві.

Після зняття 15 очок "Ювентус" опустився з третього на 10-те місце в Серії А. Тепер у команди Массіміліано Аллегрі 22 бали. Туринці планують подати апеляцію на це рішення.

Наступний матч "Стара синьйора" проведе 22 січня вдома проти "Аталанти".

Нагадаємо, раніше "Ювентус" через корупційний скандал 2006 року уже переводився до нижчого дивізіону – Серії B. Тоді туринский клуб також позбавили виграних у сезонах 2004/05 і 2005/06 "скудетто".

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