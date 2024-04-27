Зоря – Оболонь: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 26-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 28 квітня, "Зоря" та "Оболонь" зійдуться в матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лівий берег" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Перед початком туру луганська команда з 26 очками посідає 11-те місце в УПЛ. "Пивовари" з 21 балом розташовуються на 13-й позиції.

Пряма трансляція матчу "Зоря" – "Оболонь" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі УНІАН, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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