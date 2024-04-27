Заря – Оболонь: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 26-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 28 апреля, "Заря" и "Оболонь" сойдутся в матче 26 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Левый берег" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Перед началом тура луганская команда с 26 очками занимает 11-е место в УПЛ. "Пивовары" с 21 баллом располагаются на 13-й позиции.

Прямая трансляция матча "Заря" – "Оболонь" доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале УНИАН, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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